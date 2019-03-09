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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор
Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 09 марта 2019
Трабзонспор
09.03.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
70'
Э. Нвакаеме
76'
Х. Соса (П)
65'
Ж. Бокила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор
Желтая карточка
О. Шахан
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Соса
76'
71'
Желтая карточка
Ж. Бокила
ГОЛ! 1:1!
Э. Нвакаеме
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бокила
Пас отдал
Р. Ротман
62'
Желтая карточка
Сержиньо
Желтая карточка
Ю. Языджи
34'
Желтая карточка
М. Хосейни
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Трабзонспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
Акхисар Беледиеспор
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Эрай Атасевен
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
2-1-1-3
5
Хосейни
57
Новак
7
Соса
97
Языджи
81
Экубан
23
Родальега
9
Нвакаеме
2-5-2
25
Лукач
6
Цоцалич
88
Османпаша
4
Ротман
77
Сержиньо
7
Барбоза
89
Келеш
20
Сиссоко
11
Айик
18
Бокила
Остались в запасе
Трабзонспор
Акхисар Беледиеспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
8
Эрай Атасевен
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
15
Зарго Туре
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
8
Эрай Атасевен
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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