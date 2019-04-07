Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Акхисар Беледиеспор
Гезтепе - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 07 апреля 2019
Гезтепе
07.04.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
88'
Э. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Акхисар Беледиеспор
88'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барбоза
Пас отдал
Э. Ману
87'
Желтая карточка
А. Сиссоко
Желтая карточка
Л. Гассама
86'
Желтая карточка
Тити
61'
60'
Желтая карточка
Э. Ману
17'
Желтая карточка
Э. Цоцалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
20
Абдул Сиссоко
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Гезтепе
41
Аксель Нгандо
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
8
Эрай Атасевен
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
2-3-1
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
7
Озтекин
5
Боргес
71
Бийого Поко
35
Джером
3-4-1-1
25
Лукач
6
Цоцалич
88
Османпаша
77
Вурал
4
Ротман
18
Джевикер
89
Келеш
20
Сиссоко
45
Ману
18
Бокила
Остались в запасе
Гезтепе
Акхисар Беледиеспор
41
Аксель Нгандо
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
8
Эрай Атасевен
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
41
Аксель Нгандо
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Остались в запасе
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
8
Эрай Атасевен
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Гезтепе - Акхисар Беледиеспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Новости команд
Все
Гезтепе
Акхисар Беледиеспор
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:33
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига Турции: шансы «Гезтепе» и «Чорума» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:33
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига Турции: шансы «Гезтепе» и «Чорума» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+