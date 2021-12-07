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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Спортинг
Аякс - Спортинг: обзор матча 07 декабря 2021
Аякс
07.12.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
4 : 2
Завершен
Спортинг
8'
С. Аллер (П)
42'
Антони
58'
Д. Нерес
62'
С. Бергейс
22'
Н. Сантуш
78'
Табата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Спортинг
81'
Замена
Д. Эссуго
️️️️
Д. Браганца
78'
ГОЛ! 4:2!
Табата
Пас отдал
Р. Эшгайю
Замена
Х. Тимбер
️️️️
Н. Мазрауи
77'
73'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Угарте
73'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
Г. Эстевеш
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Э. Альварес
72'
ГОЛ! 4:1!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Классен
62'
Замена
Д. Классен
️️️️
Д. Нерес
60'
60'
Замена
П. Гонсалвеш
️️️️
Т. Томаш
60'
Замена
Паулинью
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Д. Ренш
️️️️
П. Схюрс
60'
ГОЛ! 3:1!
Д. Нерес
Пас отдал
П. Схюрс
58'
Желтая карточка
Э. Альварес
54'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
46'
Желтая карточка
П. Схюрс
44'
ГОЛ! 2:1!
Антони
42'
35'
Желтая карточка
Табата
22'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сантуш
Пас отдал
Табата
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Аллер
8'
7'
Желтая карточка
Д. Браганца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Давид Нерес
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аякс
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
1
Антонио Адан
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Пасвер
17
Блинд
6
Мартинес
4
Схюрс
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Нерес
7
Антони
22
Аллер
3-3-1-2
13
Виржиния
13
Нету
2
Рейс
21
Браганца
47
Эшгайю
5
Угарте
25
Инасиу
10
Табата
11
Сантуш
8
Томаш
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
3
Мазрауи
12
Тимбер
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Схюрс
2
Ренш
2
Ренш
4
Схюрс
4
Альварес
24
Тэйлор
24
Тэйлор
4
Альварес
7
Нерес
18
Классен
18
Классен
7
Нерес
20
Эстевеш
20
Назинью
20
Назинью
20
Эстевеш
21
Браганца
14
Эссуго
14
Эссуго
21
Браганца
8
Томаш
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
8
Томаш
5
Угарте
7
Сарабия
7
Сарабия
5
Угарте
11
Сантуш
26
Паулинью
26
Паулинью
11
Сантуш
Остались в запасе
Аякс
Спортинг
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
23
Педро Порро
ПЗ
23
Андре Паулу
ВР
1
Антонио Адан
ВР
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
23
Андре Паулу
ВР
1
Антонио Адан
ВР
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Аякс - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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