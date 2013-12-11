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Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Аякс
Милан - Аякс: обзор матча 11 декабря 2013
Милан
11.12.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
0 : 0
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аякс
Желтая карточка
С. Мунтари
90'
+5
Желтая карточка
М. Де Шильо
89'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
84'
Замена
Ф. Мексес
️️️️
С. Эль-Шаарави
81'
80'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Т. Сереро
72'
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
М. Балотелли
71'
64'
Желтая карточка
Д. Блинд
46'
Замена
Д. Хусен
️️️️
К. Поульсен
Замена
А. Поли
️️️️
Кака
24'
Красная карточка
Р. Монтоливо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
29
Рубен Лигеон
ПЗ
19
Лесли де Са
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Констан
25
Сапата
23
Бонера
22
Де Шильо
18
Монтоливо
4
Мунтари
34
Де Йонг
92
Эль-Шаарави
10
Кака
45
Балотелли
4-3-1-2
24
Силлессен
4
Денсвил
4
Мойсандер
16
ван Рейн
17
Блинд
17
Сереро
20
Шоне
29
Поульсен
18
Классен
7
Фишер
9
Кркич
92
Эль-Шаарави
5
Мексес
5
Мексес
92
Эль-Шаарави
10
Кака
15
Поли
15
Поли
10
Кака
17
Сереро
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
17
Сереро
9
Кркич
30
Сигторссон
30
Сигторссон
9
Кркич
29
Поульсен
9
Хусен
9
Хусен
29
Поульсен
Остались в запасе
Милан
Аякс
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
19
Лесли де Са
ЦФ
1
Кеннет Вермеер
ВР
29
Рубен Лигеон
ПЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
19
Лесли де Са
ЦФ
1
Кеннет Вермеер
ВР
29
Рубен Лигеон
ПЗ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Милан - Аякс
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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