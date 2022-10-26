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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Ливерпуль
Аякс - Ливерпуль: обзор матча 26 октября 2022
Аякс
26.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
42'
М. Салах
49'
Д. Нуньес
52'
Х. Эллиот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Ливерпуль
87'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Э. Альварес
85'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Бергейс
85'
71'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Х. Эллиот
71'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Б. Бробби
63'
63'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Нуньес
Замена
О. Вейндал
️️️️
Д. Блинд
58'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Классен
58'
52'
ГОЛ! 0:3!
Х. Эллиот
Пас отдал
М. Салах
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Э. Робертсон
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
4-1-1-3-1
22
Пасвер
17
Блинд
3
Бейсси
12
Тимбер
3
Санчес
4
Альварес
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
34
Бергвейн
9
Бробби
4-1-1-2-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
10
Салах
10
Эллиот
29
Нуньес
9
Фирмино
17
Блинд
5
Вейндал
5
Вейндал
17
Блинд
4
Альварес
27
Гриллич
27
Гриллич
4
Альварес
9
Бробби
24
Тэйлор
24
Тэйлор
9
Бробби
18
Классен
20
Кудус
20
Кудус
18
Классен
23
Бергейс
7
Консейсау
7
Консейсау
23
Бергейс
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
29
Нуньес
21
Джонс
21
Джонс
29
Нуньес
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Эллиот
14
Карвалью
14
Карвалью
10
Эллиот
Остались в запасе
Аякс
Ливерпуль
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аякс - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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