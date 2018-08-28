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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Аякс
Динамо К - Аякс: обзор матча 28 августа 2018
Динамо К
28.08.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Аякс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Аякс
87'
Желтая карточка
Д. Тадич
Желтая карточка
С. Сидорчук
54'
34'
Желтая карточка
Х. Зиеш
Желтая карточка
Т. Кедзиора
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Динамо К
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
3-4-2
71
Бойко
6
Бурда
4
Кадар
94
Кедзиора
19
Пиварич
29
Буяльский
8
Сидорчук
19
Шепелев
7
Вербич
11
Цыганков
3-4-1-1
24
Онана
8
Вебер
4
де Лигт
17
Блинд
22
Зиеш
20
Шоне
6
ван де Бек
21
де Йонг
10
Тадич
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Динамо К
Аякс
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
31
Константинос Лампру
ВР
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
31
Константинос Лампру
ВР
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Динамо К - Аякс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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