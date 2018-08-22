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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Динамо К
Аякс - Динамо К: обзор матча 22 августа 2018
Аякс
22.08.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Динамо К
2'
Д. ван де Бек
35'
Х. Зиеш
43'
Д. Тадич
16'
Т. Кедзиора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Динамо К
ГОЛ! 3:1!
Д. Тадич
43'
38'
Желтая карточка
Д. Гармаш
ГОЛ! 2:1!
Х. Зиеш
35'
24'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
Желтая карточка
К. Хунтелаар
21'
16'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кедзиора
ГОЛ! 1:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Д. Тадич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
Динамо К
6
Николай Морозюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
2-4-1-1
24
Онана
17
Блинд
4
де Лигт
21
де Йонг
22
Зиеш
6
ван де Бек
20
Шоне
10
Тадич
21
Хунтелаар
3-3-3-1
71
Бойко
94
Кедзиора
4
Кадар
6
Бурда
29
Буяльский
8
Сидорчук
19
Пиварич
11
Цыганков
19
Гармаш
7
Вербич
41
Беседин
Остались в запасе
Аякс
Динамо К
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
6
Николай Морозюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Остались в запасе
6
Николай Морозюк
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Аякс - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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