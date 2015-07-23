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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ширак - АИК
Ширак - АИК: обзор матча 23 июля 2015
Ширак
23.07.2015, четверг, 15:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
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Статистика матча Ширак - АИК
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Матчи команд
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
- : -
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Сюник
2 : 0
12.10.2026
Ширак
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
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Ширак
АИК
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
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2024.11.22 08:25
2
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2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
2024.11.22 08:25
2
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2017.07.10 12:07
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17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
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2016.10.08 20:16
3
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
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