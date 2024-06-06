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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Афганистан - Катар
Афганистан - Катар: обзор матча 06 июня 2024
Афганистан
06.06.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 5 тур
0 : 0
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Афганистан - Катар
88'
Желтая карточка
Ю. Абдурисаг
74'
Замена
А. Ахмед
️️️️
Х. Ахмед
73'
Замена
A. Alahrak
️️️️
Н. Аль-Хадрами
Желтая карточка
O. Popalzay
66'
62'
Желтая карточка
Н. Аль-Хадрами
Замена
O. Popalzay
️️️️
F. Sadat
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афганистан
1
Ovays Azizi
ВР
4
Zohib Islam Amiri
(К)
ЦЗ
6
Habibulla Askar
ЦП
10
Jabar Sharza
ЦП
14
Zelfy Nazary
ЦП
8
Рахмат Акбари
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
20
Fareed Sadat
ЦФ
7
Mosawer Ahadi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Катар
1
Саад Аль-Шиб
(К)
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
15
Наиф Аль-Хадрами
ПВ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Афганистан
22
Golali Rahimi
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
2
Siar Sadat
ЦП
19
Omid Popalzay
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
Катар
1
Шехаб Эллети
ВР
3
Азем Ахмед
ЦП
19
Mahdi Salem
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
8
A. Alahrak
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
1-5-2
1
4
10
14
8
Акбари
11
6
7
20
2-2-1-1
1
Аль-Шиб
16
14
Ахмед
13
Аль-Язиди
6
Машаал
15
Аль-Хадрами
15
Аль-Рави
20
19
19
20
14
Ахмед
3
Ахмед
3
Ахмед
14
Ахмед
15
Аль-Хадрами
8
8
15
Аль-Хадрами
Остались в запасе
Афганистан
Катар
22
Golali Rahimi
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
2
Siar Sadat
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
1
Шехаб Эллети
ВР
19
Mahdi Salem
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
22
Golali Rahimi
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
2
Siar Sadat
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
Остались в запасе
1
Шехаб Эллети
ВР
19
Mahdi Salem
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Афганистан - Катар
1
2
Всего ударов по воротам
2
10
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
7
Офсайды
2
1
Количество передач
210
468
Сейвы
2
0
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
Посещаемость:
651
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