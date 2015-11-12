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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Афганистан - Камбоджа
Афганистан - Камбоджа: обзор матча 12 ноября 2015
Афганистан
12.11.2015, четверг, 14:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа E, 7 тур
3 : 0
Завершен
Камбоджа
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Матчи команд
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
01.06.2026
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26.03.2026
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Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
4 : 0
04.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
13.11.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
05.06.2025
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