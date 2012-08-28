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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - АЕЛ
Андерлехт - АЕЛ: обзор матча 28 августа 2012
Андерлехт
28.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
АЕЛ
81'
Д. Мбокани
89'
А. Яковенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - АЕЛ
90'
+2
Желтая карточка
Деде
Желтая карточка
С. Клестан
90'
+2
90'
Желтая карточка
Э. Оуон
Желтая карточка
А. Яковенко
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Яковенко
89'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мбокани
81'
Замена
Р. Юхас
️️️️
Д. Одои
80'
79'
Замена
М. Даниэль Араужо
️️️️
Р. Мигел
77'
Желтая карточка
М. Айроса
Замена
М. Бруно
️️️️
Г. Жилле
74'
Желтая карточка
Л. Билья
71'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Т. де Суттер
65'
62'
Замена
К. Диксон
️️️️
Эдмар
44'
Желтая карточка
М. Дегра
Желтая карточка
Г. Жилле
41'
37'
Замена
Жилберто
️️️️
Монтейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Кану
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
АЕЛ
32
Матиас Дегра
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
77
Деде
ОП
27
Монтейро
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
12
Мариос Николау
ЦП
99
Воухо
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Массимо Бруно
ПВ
АЕЛ
23
Исли Хиди
ВР
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
70
Жилберто
ЦП
84
Крис Диксон
ЦФ
19
Михалис Константину
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
3-1-4-2
1
Прото
3
Дешахт
27
Василевски
3
Одои
8
Куяте
10
Кану
30
Жилле
16
Клестан
6
Билья
19
де Суттер
70
Мбокани
3-3-3-1
32
Дегра
23
Карлитуш
29
Оуон
22
Жуниор
21
Айроса
77
Деде
19
Эдмар
27
Монтейро
17
Мигел
12
Николау
99
Воухо
3
Одои
23
Юхас
23
Юхас
3
Одои
19
де Суттер
7
Яковенко
7
Яковенко
19
де Суттер
30
Жилле
17
Бруно
17
Бруно
30
Жилле
19
Эдмар
84
Диксон
84
Диксон
19
Эдмар
17
Мигел
3
Араужо
3
Араужо
17
Мигел
27
Монтейро
70
Жилберто
70
Жилберто
27
Монтейро
Остались в запасе
Андерлехт
АЕЛ
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
19
Михалис Константину
ЦФ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
23
Исли Хиди
ВР
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
Остались в запасе
19
Михалис Константину
ЦФ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
23
Исли Хиди
ВР
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Андерлехт - АЕЛ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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