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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АЕЛ - Андерлехт
АЕЛ - Андерлехт: обзор матча 22 августа 2012
АЕЛ
22.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Андерлехт
34'
Д. Жуниор
72'
Р. Мигел
62'
Д. Мбокани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕЛ - Андерлехт
Замена
Жилберто
️️️️
Эдмар
85'
Желтая карточка
Р. Мигел
81'
75'
Вторая желтая
М. Йованович
74'
Замена
А. Яковенко
️️️️
М. Йованович
ГОЛ! 2:1!
Р. Мигел
Пас отдал
Эдмар
72'
70'
Желтая карточка
Б. Сафари
67'
Желтая карточка
М. Йованович
Замена
К. Диксон
️️️️
П. Сержиу
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мбокани
Пас отдал
Кану
Замена
Р. Мигел
️️️️
Л. Бебе
50'
Желтая карточка
М. Николау
41'
Желтая карточка
Л. Бебе
40'
Желтая карточка
Д. Жуниор
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жуниор
Пас отдал
Л. Бебе
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
32
Матиас Дегра
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
77
Деде
ОП
20
Лусиано Бебе
ЦП
12
Мариос Николау
ЦП
17
Паулу Сержиу
ЦФ
99
Воухо
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Кану
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
АЕЛ
23
Исли Хиди
ВР
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
17
Руи Мигел
ЦП
70
Жилберто
ЦП
84
Крис Диксон
ЦФ
19
Михалис Константину
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Том де Суттер
ЦФ
3-3-2-2
32
Дегра
23
Карлитуш
29
Оуон
22
Жуниор
19
Эдмар
77
Деде
21
Айроса
20
Бебе
12
Николау
99
Воухо
17
Сержиу
3-1-5-1
1
Прото
3
Одои
27
Василевски
4
Сафари
8
Куяте
6
Билья
10
Кану
16
Клестан
30
Жилле
11
Йованович
70
Мбокани
17
Сержиу
84
Диксон
84
Диксон
17
Сержиу
20
Бебе
17
Мигел
17
Мигел
20
Бебе
19
Эдмар
70
Жилберто
70
Жилберто
19
Эдмар
11
Йованович
7
Яковенко
7
Яковенко
11
Йованович
Остались в запасе
АЕЛ
Андерлехт
19
Михалис Константину
ЦФ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
23
Исли Хиди
ВР
Главный тренер
Памбос Христодулу
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
19
Михалис Константину
ЦФ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
3
Майкон Даниэль Араужо
ЦЗ
23
Исли Хиди
ВР
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча АЕЛ - Андерлехт
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
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