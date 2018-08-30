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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Тренчин
АЕК - Тренчин: обзор матча 30 августа 2018
АЕК
30.08.2018, четверг, 18:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Тренчин
1'
А. Янну
65'
А. Янну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Тренчин
Желтая карточка
Н. Касес
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Янну
Пас отдал
И. Тричковски
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Янну
Пас отдал
И. Тричковски
1'
Начало матча
Статистика матча АЕК - Тренчин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
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27 февраля
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27 февраля
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