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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - АЕК
Аустрия - АЕК: обзор матча 07 декабря 2017
Аустрия
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - АЕК
74'
Желтая карточка
М. Бакакис
43'
Желтая карточка
О. Враньеш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
14
Фелипе Пирес
ЛВ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
АЕК
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
23
Давид де Паула
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
АЕК
99
Яннис Анестис
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
4-2-1
1
Пенц
10
Хольцхаушер
25
Саламон
15
Сербест
18
Тажури
14
Пирес
10
Прокоп
30
Фрайсенбихлер
3-1-2
22
Лопеш
2
Бакакис
22
Враньеш
7
Христодулопулос
21
Араухо
10
Ливайя
Остались в запасе
Аустрия
АЕК
31
Осман Хаджикич
ВР
23
Давид де Паула
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
Главный тренер
Стефан Хельм
99
Яннис Анестис
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
23
Давид де Паула
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Аустрия - АЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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