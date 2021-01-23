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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Эммен
АДО Ден Хааг - Эммен: обзор матча 23 января 2021
АДО Ден Хааг
23.01.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 0
Завершен
Эммен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Эммен
Желтая карточка
М. Крамер
90'
+2
Желтая карточка
R. Kishna
86'
84'
Замена
К. Вендорп
️️️️
Г. Бейл
81'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
H. B. Moussa
75'
Замена
A. Jansen
️️️️
R. De Vos
Замена
R. Kishna
️️️️
В. Бесуйен
74'
Замена
A. Ćatić
️️️️
А. Рацу
70'
Замена
S. Bourard
️️️️
Т. Гомельт
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
18
Marko Vejinović
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Керим Фрей
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
8
Давид Филипп
АП
10
Samy Bourard
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
31
Ricardo Kishna
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
0
A. Jansen
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
3-2-1-1-3
1
27
ван Эвейк
5
Фамилья-Кастильо
4
Дель Фабро
12
Кемпер
2
Рацу
19
Гомельт
17
Бесуйен
29
Крамер
11
18
2-2-1-5
23
Бейл
20
Араухо
11
Фрей
11
Тибблинг
6
Пенья
19
4
22
0
32
19
Гомельт
10
10
19
Гомельт
2
Рацу
34
34
2
Рацу
17
Бесуйен
31
31
17
Бесуйен
32
0
0
32
0
11
Лаурсен
11
Лаурсен
0
23
Бейл
13
Вендорп
13
Вендорп
23
Бейл
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Эммен
50
Мартин Фрайзль
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Didier La Torre
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
10
Pascu
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Didier La Torre
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча АДО Ден Хааг - Эммен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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