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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РоПС - Абердин
РоПС - Абердин: обзор матча 18 июля 2019
РоПС
18.07.2019, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РоПС - Абердин
88'
Желтая карточка
Ш. Логан
Начало матча
Статистика матча РоПС - Абердин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РоПС
Лига Европы, 1 раунд
РоПС
1 : 2
18.07.2019
Абердин
Лига Европы, 1 раунд
Абердин
2 : 1
11.07.2019
РоПС
Лига Европы, 2 раунд
Локомотива
3 : 0
21.07.2016
РоПС
Лига Европы, 2 раунд
РоПС
1 : 1
14.07.2016
Локомотива
Лига Европы, 1 раунд
РоПС
1 : 1
07.07.2016
Шэмрок Роверс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
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РоПС
Абердин
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
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2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
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1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Кокко: «Провел лишь один товарищеский матч за Финляндию, так что могу играть за Россию»
2016.06.05 01:33
7
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2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
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