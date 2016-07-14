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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РоПС - Локомотива
РоПС - Локомотива: обзор матча 14 июля 2016
РоПС
14.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Локомотива
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча РоПС - Локомотива
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РоПС
Лига Европы, 1 раунд
РоПС
1 : 2
18.07.2019
Абердин
Лига Европы, 1 раунд
Абердин
2 : 1
11.07.2019
РоПС
Лига Европы, 2 раунд
Локомотива
3 : 0
21.07.2016
РоПС
Лига Европы, 2 раунд
РоПС
1 : 1
14.07.2016
Локомотива
Лига Европы, 1 раунд
РоПС
1 : 1
07.07.2016
Шэмрок Роверс
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
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0 : 1
11.10.2026
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