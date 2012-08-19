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Расписание матчей
Германия. Кубок
Аален - Ингольштадт
Аален - Ингольштадт: обзор матча 19 августа 2012
Аален
19.08.2012, воскресенье, 18:00
Германия. Кубок, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аален - Ингольштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аален
Германия. Кубок, 1/32 финала
Аален
0 : 2
17.08.2024
Шальке-04
Германия. Кубок, 1 раунд
Аален
0 : 0
10.08.2015
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/8 финала
Аален
0 : 2
03.03.2015
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Аален
2 : 0
28.10.2014
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
1 : 1
17.08.2014
Аален
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
Шольц-Арена
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Аален
Ингольштадт
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
The Times: «Сити» отказался летом продавать Агуэро «Реалу»
2018.09.22 11:35
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
The Times: «Сити» отказался летом продавать Агуэро «Реалу»
2018.09.22 11:35
КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 160 тысяч, «Зенит» - на 20 тысяч
2016.03.10 16:26
3
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
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