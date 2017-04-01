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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Эшторил
Тондела - Эшторил: обзор матча 01 апреля 2017
Тондела
01.04.2017, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 2
Завершен
Эшторил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Эшторил
Вторая желтая
К. Рамос
90'
84'
Желтая карточка
Д. Амаду
Желтая карточка
Д. Мурильо
75'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Вагнер
58'
Желтая карточка
К. Рамос
16'
Начало матча
Статистика матча Тондела - Эшторил
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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