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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Алавес
Барселона - Алавес: обзор матча 27 мая 2017
Барселона
27.05.2017, суббота, 22:30
Испания. Кубок, Финал
3 : 1
Завершен
Алавес
30'
Л. Месси
45'
Неймар
45+3'
П. Алькасер
33'
Т. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Алавес
88'
Желтая карточка
Дейверсон
Замена
А. Видаль
️️️️
И. Ракитич
83'
79'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Т. Эрнандес
Желтая карточка
А. Иньеста
76'
76'
Желтая карточка
Р. Собрино
Желтая карточка
Л. Месси
76'
60'
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Гомес
59'
Замена
В. Камараса
️️️️
Э. Мендес
49'
Желтая карточка
Р. Эли
ГОЛ! 3:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Л. Месси
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Неймар
Пас отдал
А. Гомеш
45'
Желтая карточка
С. Умтити
42'
39'
Желтая карточка
М. Гарсия
33'
ГОЛ! 1:1!
Т. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
30'
17'
Желтая карточка
Э. Мендес
Замена
А. Гомеш
️️️️
Х. Маскерано
12'
Травма
Х. Маскерано
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Эдгар Мендес
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Ибаи Гомес
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Силлессен
18
Альба
14
Умтити
14
Маскерано
3
Пике
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Алькасер
3-2-1-3-1
1
Пачеко
19
Эли
3
Феддаль
2
Вигарай
17
Фемения
19
Эрнандес
14
Льоренте
11
Гомес
5
Гарсия
7
Мендес
16
Дейверсон
11
Ракитич
22
Видаль
22
Видаль
11
Ракитич
14
Маскерано
20
Гомеш
20
Гомеш
14
Маскерано
19
Эрнандес
10
Ромеро
10
Ромеро
19
Эрнандес
7
Мендес
6
Камараса
6
Камараса
7
Мендес
11
Гомес
19
Собрино
19
Собрино
11
Гомес
Остались в запасе
Барселона
Алавес
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Барселона - Алавес
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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