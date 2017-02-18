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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Оксфорд
Мидлсбро - Оксфорд: обзор матча 18 февраля 2017
Мидлсбро
18.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Оксфорд
26'
Г. Лидбиттер (П)
34'
Р. Жестеде
86'
К. Стуани
64'
К. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Оксфорд
90'
Желтая карточка
М. Джонсон
Желтая карточка
А. Негредо
90'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Жестеде
86'
ГОЛ! 3:1!
К. Стуани
86'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Траоре
72'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
В. Фишер
72'
Желтая карточка
К. Чамберс
71'
64'
ГОЛ! 2:1!
К. Магуайр
Желтая карточка
Д. Айяла
62'
ГОЛ! 2:0!
Р. Жестеде
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Лидбиттер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ПП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Виктор Фишер
ЛФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ВР
20
Фил Эдвардс
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
11
Гастон Рамирес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-3-1-2
1
Гьюзан
4
Айяла
20
Эспиноcа
12
Чамберс
2
Фабио
19
Даунинг
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
24
Траоре
7
Фишер
39
Жестеде
1-2-1
13
Иствуд
20
Эдвардс
38
Халл
21
Джонсон
17
Магуайр
7
Фишер
11
Рамирес
11
Рамирес
7
Фишер
24
Траоре
7
Стуани
7
Стуани
24
Траоре
39
Жестеде
21
Негредо
21
Негредо
39
Жестеде
Остались в запасе
Мидлсбро
Оксфорд
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Мидлсбро - Оксфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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