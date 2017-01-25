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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Атлетико
Эйбар - Атлетико: обзор матча 25 января 2017
Эйбар
25.01.2017, среда, 21:15
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Атлетико
73'
С. Энрих
80'
П. Леон
49'
Х. Хименес
85'
Хуанфран
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эйбар - Атлетико
85'
ГОЛ! 2:2!
Хуанфран
ГОЛ! 2:1!
П. Леон
80'
75'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Н. Гайтан
ГОЛ! 1:1!
С. Энрих
73'
62'
Замена
Я. Карраско
️️️️
К. Гамейро
62'
Замена
Коке
️️️️
С. Ньигес
Желтая карточка
Бебе
60'
49'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хименес
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Ф. Рико
34'
Желтая карточка
Ф. Рико
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
4
Фран Рико
ПП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
4-2-1-1
13
Родригес
2
Капа
15
дос Сантос
6
Гальвез
7
Пенья
17
Ривера
4
Рико
12
Бебе
23
Меса
4-3-1-2
13
Мойя
20
Хуанфран
20
Хименес
15
Савич
21
Эрнандес
14
Габи
8
Ньигес
10
Гайтан
10
Корреа
9
Гамейро
9
Торрес
4
Рико
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
4
Рико
10
Гайтан
24
Врсалько
24
Врсалько
10
Гайтан
8
Ньигес
6
Коке
6
Коке
8
Ньигес
9
Гамейро
10
Карраско
10
Карраско
9
Гамейро
Остались в запасе
Эйбар
Атлетико
30
Маркель Арейтио
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
99
Андре Морейра
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эйбар - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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