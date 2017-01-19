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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Эйбар
Атлетико - Эйбар: обзор матча 19 января 2017
Атлетико
19.01.2017, четверг, 21:15
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Эйбар
28'
А. Гризманн
60'
А. Корреа
68'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Эйбар
85'
Желтая карточка
А. Гальвез
Замена
Д. Годин
️️️️
Н. Гайтан
77'
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Рико
Замена
Габи
️️️️
Я. Карраско
66'
65'
Замена
А. Луна
️️️️
Т. Инуи
65'
Замена
С. Энрих
️️️️
А. Гонсалес
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Корреа
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Корреа
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
28'
27'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
4
Фран Рико
АП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
16
Луис
20
Хименес
15
Савич
20
Хуанфран
10
Гайтан
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
4-3-3
13
Родригес
7
Пенья
24
Лежен
6
Гальвез
2
Капа
8
Эскаланте
8
Гонсалес
17
Ривера
12
Бебе
4
Рико
14
Инуи
10
Гайтан
2
Годин
2
Годин
10
Гайтан
10
Карраско
14
Габи
14
Габи
10
Карраско
10
Корреа
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Корреа
14
Инуи
13
Луна
13
Луна
14
Инуи
8
Гонсалес
9
Энрих
9
Энрих
8
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетико
Эйбар
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
30
Маркель Арейтио
ВР
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Атлетико - Эйбар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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