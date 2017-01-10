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Челси - Питерборо Юнайтед

08.01.2017, Воскресенье, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Англия. Кубок, 1/32 финала Челси - Питерборо Юнайтед
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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 8 января 2017, 23:22

    Алло админы а где состав Питерборо

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 8 января 2017, 21:23

    Молодцы

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    Рейтинг: +11

    vonSchwarz 8 января 2017, 17:55

    На классе должны побеждать

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    Рейтинг: +504

    alex-76 8 января 2017, 06:24

    Удачи Питерборо!

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