Саутгемптон - Ливерпуль

Удачи красным!
|12 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|0:0
|Ливерпуль
|12 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|0:0
|Ливерпуль
|31 тур
|20 марта, воскресенье
|16:30
|Саутгемптон
|3:2
|Ливерпуль
|10 тур
|25 октября, воскресенье
|19:15
|Ливерпуль
|1:1
|Саутгемптон
|1/4 финала
|2 декабря, среда
|22:45
|Саутгемптон
|1:6
|Ливерпуль
|26 тур
|22 февраля, воскресенье
|19:15
|Саутгемптон
|0:2
|Ливерпуль
|1 тур
|17 августа, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|2:1
|Саутгемптон
|28 тур
|1 марта, суббота
|21:30
|Саутгемптон
|0:3
|Ливерпуль
|5 тур
|21 сентября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|0:1
|Саутгемптон
|30 тур
|16 марта, суббота
|19:00
|Саутгемптон
|3:1
|Ливерпуль
|15 тур
|1 декабря, суббота
|19:00
|Ливерпуль
|1:0
|Саутгемптон