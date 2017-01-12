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Саутгемптон - Ливерпуль

11.01.2017, Среда, 22:45 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала , первый матч Саутгемптон - Ливерпуль
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
12 тур
19 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Саутгемптон 3:2 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:1 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/4 финала
2 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:6 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 19:15 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль
1 тур
17 августа, воскресенье 16:30 Ливерпуль 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 21:30 Саутгемптон 0:3 Ливерпуль
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 3:1 Ливерпуль
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:0 Саутгемптон
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    Рейтинг: +42

    PickwickTea 11 января 2017, 22:55

    Удачи красным!

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    Рейтинг: +240

    ruverzema29rus 11 января 2017, 20:27

    Победы Святым!

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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 11 января 2017, 18:56

    Почему ставки делать нельзя?

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    Рейтинг: +504

    alex-76 11 января 2017, 17:08

    Удачи и победы мерсисайдцам!

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