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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 08 января 2017
Мидлсбро
08.01.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
58'
Г. Лидбиттер
67'
А. Негредо
90'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 3:0!
М. де Рон
90'
72'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Л. Палмер
71'
Замена
А. Нухиу
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
67'
Замена
Фабио
️️️️
А. Траоре
62'
Замена
С. Даунинг
️️️️
А. Клэйтон
62'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
60'
Красная карточка
Д. Айяла
59'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лидбиттер
58'
57'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Желтая карточка
М. де Рон
48'
45'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Уоллес
27'
Желтая карточка
С. Флетчер
Желтая карточка
А. Негредо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
РФ
11
Гастон Рамирес
РФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-1-2-1-3
1
Гьюзан
12
Чамберс
32
Фрэнд
4
Айяла
20
Эспиноcа
15
де Рон
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
24
Траоре
21
Негредо
7
Стуани
11
Рамирес
3-5-2
33
Уайлдсмит
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
23
Уоллес
3
Джонс
10
Беннэн
2
Палмер
3
Рич
45
Форестьери
26
Флетчер
24
Траоре
2
Фабио
2
Фабио
24
Траоре
7
Клэйтон
19
Даунинг
19
Даунинг
7
Клэйтон
23
Уоллес
20
МакМанаман
20
МакМанаман
23
Уоллес
2
Палмер
19
Жоао
19
Жоао
2
Палмер
26
Флетчер
9
Нухиу
9
Нухиу
26
Флетчер
Остались в запасе
Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдэй
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
25
Кэмерон Доусон
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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