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Расписание матчей
Англия. Кубок
Болтон - Кристал Пэлас
Болтон - Кристал Пэлас: обзор матча 07 января 2017
Болтон
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Кристал Пэлас
66'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Ледли
Желтая карточка
Д. Спиринг
60'
45'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Л. Реми
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЛП
16
Джош Вела
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЛП
16
Джо Ледли
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Болтон
21
Дин Мокси
ЛЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
Кристал Пэлас
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
2-1-1-2
38
Уилсон
31
Уитер
8
Спиринг
16
Вела
20
Клоу
14
Мадин
4-4-2
1
Сперони
16
Келли
17
Делэйни
3
Фрайерс
25
Уорд
72
Ли Чхун-Ен
16
Ледли
20
Фламини
77
Матч
22
Кэмпбелл
14
Реми
14
Реми
29
Кабай
29
Кабай
14
Реми
16
Ледли
25
Таунсенд
25
Таунсенд
16
Ледли
Остались в запасе
Болтон
Кристал Пэлас
21
Дин Мокси
ЛЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
43
Ноор Хьюсин
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
21
Дин Мокси
ЛЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
Остались в запасе
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
43
Ноор Хьюсин
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Болтон - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
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