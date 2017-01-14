Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Гвинея-Бисау
Габон - Гвинея-Бисау: обзор матча 14 января 2017
Габон
14.01.2017, суббота, 19:00
Кубок африканских наций, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Гвинея-Бисау
53'
П. Обамеянг
90'
Х. Соареш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Гвинея-Бисау
90'
ГОЛ! 1:1!
Х. Соареш
Пас отдал
Зезинью
Замена
С. Кевин
️️️️
М. Эвуна
88'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
М. Танджигора
84'
76'
Желтая карточка
А. Соареш
74'
Замена
Альдаир
️️️️
Ф. Жуниор
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
М. Лемина
73'
Желтая карточка
Ж. Обьянг
66'
66'
Замена
Ф. Менди
️️️️
А. Камара
61'
Замена
Пикети
️️️️
Ж. Мариу
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Д. Буанга
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
8
Ллойд Палун
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
20
Денис Буанга
ЛВ
18
Марио Лемина
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
4
Мерлен Танджигора
ПП
7
Малик Эвуна
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
ВР
8
Франсиско Жуниор
ВР
14
Хуари Соареш
ЦЗ
5
Рудинилсон
ЦЗ
16
Агостиньо Соареш
ЦЗ
4
Томас Дабо
ЦЗ
7
Зезинью
АП
11
Нани Соареш
ПП
18
Жоау Мариу
ЦФ
9
Абель Камара
ЦФ
7
Тони Силва
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Габон
23
Ив Битсеки
ВР
16
Энтони Мезуи
ВР
21
Йоанн Ваште
ЦЗ
3
Франк Обамбу
ЦЗ
13
Самсон Мбенги
ЦП
15
Седрик Ондо Бийоге
ЦП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
14
Серж Кевин
ЦФ
Гвинея-Бисау
12
Папа Мбайе
ВР
23
Руй Дабо
ВР
6
Эридсон
ЦЗ
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
22
Мамаду
ЦЗ
3
Сана Камара
ЦП
10
Бокунджи Ка
ЦП
20
Идрисса Камара
ЦФ
21
Альдаир
ЦФ
18
Пикети
ЦФ
13
Фредерик Менди
ЦФ
17
Сами
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овоно
8
Палун
6
Обьянг
2
Аппиндангойе
5
Экюэль-Манга
18
Лемина
22
Ндонг
4
Танджигора
20
Буанга
9
Обамеянг
7
Эвуна
4-1-1-3
1
Мендеш
5
Рудинилсон
16
Соареш
4
Дабо
14
Соареш
11
Соареш
7
Зезинью
7
Силва
9
Камара
18
Мариу
7
Эвуна
14
Кевин
14
Кевин
7
Эвуна
18
Лемина
12
Канга
12
Канга
18
Лемина
4
Танджигора
17
Бийого Поко
17
Бийого Поко
4
Танджигора
8
Жуниор
21
Альдаир
21
Альдаир
8
Жуниор
18
Мариу
18
Пикети
18
Пикети
18
Мариу
9
Камара
13
Менди
13
Менди
9
Камара
Остались в запасе
Габон
Гвинея-Бисау
13
Самсон Мбенги
ЦП
15
Седрик Ондо Бийоге
ЦП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
23
Ив Битсеки
ВР
21
Йоанн Ваште
ЦЗ
16
Энтони Мезуи
ВР
3
Франк Обамбу
ЦЗ
11
Леви Мадинда
ЦП
12
Папа Мбайе
ВР
20
Идрисса Камара
ЦФ
23
Руй Дабо
ВР
6
Эридсон
ЦЗ
3
Сана Камара
ЦП
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
22
Мамаду
ЦЗ
10
Бокунджи Ка
ЦП
17
Сами
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Остались в запасе
13
Самсон Мбенги
ЦП
15
Седрик Ондо Бийоге
ЦП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
23
Ив Битсеки
ВР
21
Йоанн Ваште
ЦЗ
16
Энтони Мезуи
ВР
3
Франк Обамбу
ЦЗ
11
Леви Мадинда
ЦП
Остались в запасе
12
Папа Мбайе
ВР
20
Идрисса Камара
ЦФ
23
Руй Дабо
ВР
6
Эридсон
ЦЗ
3
Сана Камара
ЦП
2
Эммануэль Менди
ЦЗ
22
Мамаду
ЦЗ
10
Бокунджи Ка
ЦП
17
Сами
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Габон - Гвинея-Бисау
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Главный судья:
Геад Гриша
Новости команд
Все
Габон
Гвинея-Бисау
34-летний экс-защитник сборной Габона найден мертвым
9 июня
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную
1 января
5
Габон – Кот-д`Ивуар: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.30 08:22
Камерун – Габон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 21:50
34-летний экс-защитник сборной Габона найден мертвым
9 июня
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную
1 января
5
Габон – Кот-д`Ивуар: прогноз и ставки на матч 31 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.30 08:22
Камерун – Габон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 21:50
Полный список игроков РПЛ, вызванных на Кубок Африки
2024.01.03 15:51
2
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
2022.01.19 23:52
Кубок Африки. Салах принес Египту победу над Гвинеей-Бисау
2022.01.15 23:57
Кубок Африки. Судан и Гвинея-Бисау сыграли вничью
2022.01.11 23:52
Отбор КАН-2021. Мане принес Сенегалу победу над Гвинеей-Бисау
2020.11.11 21:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+