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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Германия - Чили
Германия - Чили: обзор матча 22 июня 2017
Германия
22.06.2017, четверг, 21:00
Кубок конфедераций, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Чили
41'
Л. Штиндль
6'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Чили
90'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
Ч. Арангис
81'
Замена
М. Родригес
️️️️
Э. Варгас
79'
Желтая карточка
Ж. Босежур
71'
Замена
П. Диас
️️️️
Г. Медель
70'
Травма
Г. Медель
65'
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
С. Руди
60'
ГОЛ! 1:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Й. Хектор
41'
Желтая карточка
Л. Штиндль
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
(К)
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
4
Маттиас Гинтер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
15
Жан Босежур
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
17
Гари Медель
(К)
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
8
Артуро Видаль
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
23
Диего Демме
ЦП
15
Амин Юнес
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
17
Леонардо Валенсия
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
4-2-2-2
1
тер Стеген
3
Хектор
19
Руди
15
Зюле
2
Мустафи
23
Джан
6
Киммих
4
Гинтер
8
Горецка
7
Дракслер
13
Штиндль
4-1-2-1-2
3
Эррера
4
Исла
18
Хара
17
Медель
15
Босежур
10
Диас
20
Арангис
16
Эрнандес
8
Видаль
10
Санчес
11
Варгас
17
Медель
5
Диас
5
Диас
17
Медель
11
Варгас
15
Родригес
15
Родригес
11
Варгас
20
Арангис
7
Сильва
7
Сильва
20
Арангис
Остались в запасе
Германия
Чили
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
23
Диего Демме
ЦП
15
Амин Юнес
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
17
Леонардо Валенсия
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
23
Диего Демме
ЦП
15
Амин Юнес
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
17
Леонардо Валенсия
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Германия - Чили
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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