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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Турция
Украина - Турция: обзор матча 02 сентября 2017
Украина
02.09.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
2 : 0
Завершен
Турция
18'
А. Ярмоленко
42'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Турция
Замена
А. Зинченко
️️️️
Е. Коноплянка
90'
86'
Желтая карточка
О. Озякуп
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Р. Ротань
79'
73'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
С. Азиз
Желтая карточка
А. Беседин
71'
Замена
А. Беседин
️️️️
А. Кравец
70'
68'
Замена
А. Туран
️️️️
Х. Чалханоглу
60'
Замена
О. Озякуп
️️️️
О. Туфан
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Е. Коноплянка
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Коваленко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
8
Толга Чигерчи
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
9
Евгений Шахов
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
Турция
0
Серкан Киринтили
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
21
Эмре Мор
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Пятов
3
Хачериди
2
Бутко
22
Матвиенко
4
Кривцов
6
Степаненко
14
Ротань
10
Коноплянка
9
Коваленко
7
Ярмоленко
22
Кравец
3-1-4-1-1
1
Бабакан
2
Озбайраклы
3
Кейбаши
4
Азиз
8
Чигерчи
6
Туфан
15
Топал
0
Белезоглу
10
Чалханоглу
7
Ундер
9
Тосун
10
Коноплянка
17
Зинченко
17
Зинченко
10
Коноплянка
14
Ротань
8
Малиновский
8
Малиновский
14
Ротань
22
Кравец
19
Беседин
19
Беседин
22
Кравец
4
Азиз
4
Сеюнджу
4
Сеюнджу
4
Азиз
10
Чалханоглу
10
Туран
10
Туран
10
Чалханоглу
6
Туфан
14
Озякуп
14
Озякуп
6
Туфан
Остались в запасе
Украина
Турция
15
Виктор Цыганков
ПВ
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
9
Евгений Шахов
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
21
Эмре Мор
ПВ
0
Серкан Киринтили
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
15
Виктор Цыганков
ПВ
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
9
Евгений Шахов
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
Остались в запасе
21
Эмре Мор
ПВ
0
Серкан Киринтили
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Украина - Турция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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