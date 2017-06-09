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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
США - Тринидад и Тобаго
США - Тринидад и Тобаго: обзор матча 09 июня 2017
США
09.06.2017, пятница, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
2 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча США - Тринидад и Тобаго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
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