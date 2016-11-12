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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигерия - Алжир
Нигерия - Алжир: обзор матча 12 ноября 2016
Нигерия
12.11.2016, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нигерия - Алжир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
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