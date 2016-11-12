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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Камерун - Замбия
Камерун - Замбия: обзор матча 12 ноября 2016
Камерун
12.11.2016, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Камерун - Замбия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
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