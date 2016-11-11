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Ливия - Тунис

11.11.2016, Пятница, 22:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Ливия - Тунис
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тунис 6 4 2 0 11:4 +7 14
2. ДР Конго 6 4 1 1 14:7 +7 13
3. Ливия 6 1 1 4 4:10 -6 4
4. Гвинея 6 1 0 5 6:14 -8 3
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 10 ноября 2016, 21:26

    Ничья

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    Рейтинг: +10

    Romio77 > Sergei26 11 ноября 2016, 19:39

    вообще не понятно кто победит

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