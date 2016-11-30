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Расписание матчей
Испания. Кубок
УКАМ Мурсия - Сельта
УКАМ Мурсия - Сельта: обзор матча 30 ноября 2016
УКАМ Мурсия
30.11.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Сельта
42'
С. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол УКАМ Мурсия - Сельта
82'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Ф. Ронкалья
78'
Желтая карточка
Д. Росси
66'
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Гуидетти
52'
Желтая карточка
Х. Наранхо
45'
Замена
Д. Васс
️️️️
М. Диас
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Гомес
31'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча УКАМ Мурсия - Сельта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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