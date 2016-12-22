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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - УКАМ Мурсия
Сельта - УКАМ Мурсия: обзор матча 22 декабря 2016
Сельта
22.12.2016, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
УКАМ Мурсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сельта - УКАМ Мурсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Информация о матче
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