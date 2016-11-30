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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кордоба - Малага
Кордоба - Малага: обзор матча 30 ноября 2016
Кордоба
30.11.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 4 : 3
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кордоба - Малага
90'
Желтая карточка
Дуда
90'
Желтая карточка
Д. Льоренте
69'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Хуанпи
60'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Х. Онтиверос
Начало матча
Статистика матча Кордоба - Малага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
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