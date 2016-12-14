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ПСЖ - Лилль

14.12.2016, Среда, 23:05 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок лиги, 1/8 финала ПСЖ - Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
11 тур
28 октября, пятница 21:45 Лилль 0:1 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
Финал
23 апреля, суббота 22:00 ПСЖ 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Лилль
1 тур
7 августа, пятница 21:30 Лилль 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 18:00 ПСЖ 6:1 Лилль
16 тур
3 декабря, среда 23:00 Лилль 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
3 февраля, вторник 23:00 Лилль 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:00 Лилль 1:3 ПСЖ
19 тур
22 декабря, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 23:59 ПСЖ 1:0 Лилль
4 тур
2 сентября, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
34 тур
29 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, воскресенье 23:59 ПСЖ 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Лилль
2 тур
15 августа, воскресенье 23:00 Лилль 0:0 ПСЖ
Франция. Кубок (2010/2011)
Финал
14 мая, суббота 22:45 ПСЖ 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Лилль 3:1 ПСЖ
4 тур
30 августа, воскресенье 19:00 ПСЖ 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 20:45 Лилль 0:0 ПСЖ
13 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
26 января, суббота 19:10 Лилль 0:0 ПСЖ
5 тур
26 августа, воскресенье 20:00 ПСЖ 1:1 Лилль
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