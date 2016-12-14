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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Бордо - Ницца
Бордо - Ницца: обзор матча 14 декабря 2016
Бордо
14.12.2016, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Ницца
14'
Я. Плашил
22'
Г. Лаборд
55'
Г. Лаборд
42'
А. Плеа
83'
М. Балотелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бордо - Ницца
86'
Желтая карточка
М. Балотелли
83'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
В. Вада
81'
79'
Желтая карточка
О. Боскальи
79'
Замена
А. Лусамба
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
И. Телин
️️️️
Ж. Менез
76'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Тулалан
73'
70'
Замена
В. Марсель
️️️️
М. Бодмер
69'
Замена
А. Донис
️️️️
А. Плеа
ГОЛ! 3:1!
Г. Лаборд
55'
Желтая карточка
М. Гайич
53'
42'
ГОЛ! 2:1!
А. Плеа
ГОЛ! 2:0!
Г. Лаборд
22'
ГОЛ! 1:0!
Я. Плашил
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
7
Жереми Менез
ЛФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
21
Оливье Боскальи
ЛП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
24
Матье Бодмер
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
23
Пабло
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
3-3-1-2
40
Приор
5
Паллуа
5
Левчук
22
Гайич
28
Тулалан
23
Вада
18
Плашил
10
Малком
7
Менез
9
Лаборд
4-3-1-2
44
Бенитес
13
Бюрнер
23
Ле Марша
4
Данте
2
Суке
14
Сери
26
Косьелло
21
Боскальи
24
Бодмер
45
Балотелли
14
Плеа
28
Тулалан
7
Траоре
7
Траоре
28
Тулалан
7
Менез
92
Телин
92
Телин
7
Менез
14
Сери
11
Лусамба
11
Лусамба
14
Сери
24
Бодмер
34
Марсель
34
Марсель
24
Бодмер
14
Плеа
11
Донис
11
Донис
14
Плеа
Остались в запасе
Бордо
Ницца
13
Поль Бернардони
ВР
23
Пабло
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
23
Пабло
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Бордо - Ницца
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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