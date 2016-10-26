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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Бастия - Генгам
Бастия - Генгам: обзор матча 26 октября 2016
Бастия
26.10.2016, среда, 22:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Генгам
45'
Ф. Маранж
30'
С. Прива
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бастия - Генгам
90'
Желтая карточка
Р. Салин
87'
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
Т. Жиресс
81'
Желтая карточка
А. Мане
Замена
С. Диалло
️️️️
Д. Кабрал
80'
77'
Замена
Д. Икоко
️️️️
М. Диалло
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Л. Нангис
73'
68'
Замена
А. Мане
️️️️
А. Менди
64'
Вторая желтая
Ж. Мартинс Перейра
45'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
ГОЛ! 1:1!
Ф. Маранж
45'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Прива
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
12
Абдулайе Кейта
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
28
Гаэль Данич
АП
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ПП
23
Тьеви
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Нилл де Паув
ПП
19
Александре Менди
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Бастия
34
Фоде Камара
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
32
Джордан Икоко
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
32
Алексис Мане
ЦП
3-3-3-1
16
Лека
28
Маранж
14
Пейберне
19
Бенгтссон
12
Кейта
29
Кулибали
14
Мостефа-Сбаа
26
Кабрал
28
Данич
23
Тьеви
7
Нангис
4-3-1-2
1
Салин
56
Левек
5
Санко
5
Ангуа
7
Мартинс Перейра
14
де Паув
26
Жиресс
5
Диалло
10
Бляс
11
Прива
19
Менди
7
Нангис
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Нангис
26
Кабрал
2
Диалло
2
Диалло
26
Кабрал
5
Диалло
32
Икоко
32
Икоко
5
Диалло
19
Менди
32
Мане
32
Мане
19
Менди
26
Жиресс
29
Ливолан
29
Ливолан
26
Жиресс
Остались в запасе
Бастия
Генгам
34
Фоде Камара
ЦЗ
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
Остались в запасе
34
Фоде Камара
ЦЗ
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
Статистика матча Бастия - Генгам
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
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