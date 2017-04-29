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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест: обзор матча 29 апреля 2017
Куинз Парк Рейнджерс
29.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
49'
К. Вашингтон
60'
Д. Линч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
М. Смит
82'
Замена
М. Доугти
️️️️
Л. Фримен
82'
80'
Желтая карточка
Д. Уорд
76'
Желтая карточка
Д. Воган
72'
Желтая карточка
Б. Осборн
Замена
Д. Макки
️️️️
К. Вашингтон
66'
62'
Замена
М. Кэш
️️️️
М. Карайол
62'
Замена
М. Миллс
️️️️
Д. Пинильос
61'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Б. Бреретон
ГОЛ! 2:0!
Д. Линч
Пас отдал
Р. Мэннинг
60'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Вашингтон
Пас отдал
М. Луонго
49'
Желтая карточка
Н. Онуоха
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЛФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ОП
8
Крис Коэн
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
12
Джейми Макки
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
3-2-1-2-2
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
6
Линч
21
Бидуэлл
18
Мэннинг
21
Луонго
15
Фримен
22
Вшолек
14
Вашингтон
17
Смит
4-1-2-2-1
13
Смит
15
Пинильос
6
Уорролл
28
Мансьенн
2
Личай
8
Воган
8
Коэн
23
Осборн
29
Карайол
22
Бреретон
27
Ассомбалонга
17
Смит
7
Нгбакото
7
Нгбакото
17
Смит
14
Вашингтон
12
Макки
12
Макки
14
Вашингтон
15
Фримен
16
Доугти
16
Доугти
15
Фримен
15
Пинильос
5
Миллс
5
Миллс
15
Пинильос
29
Карайол
2
Кэш
2
Кэш
29
Карайол
22
Бреретон
16
Уорд
16
Уорд
22
Бреретон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
25
Казенга Луалуа
ЛВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Марк Уорбертон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Лофтус Роуд
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