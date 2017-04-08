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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Астон Вилла
Бертон Альбион - Астон Вилла: обзор матча 08 апреля 2017
Бертон Альбион
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
61'
Л. Дайер
3'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Астон Вилла
Замена
Л. Варни
️️️️
М. Сорделл
86'
Замена
Д. Моузиньо
️️️️
М. Кайтли
80'
Желтая карточка
Л. Мерфи
72'
Замена
Л. Экинс
️️️️
К. Вудроу
71'
66'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
А. Адома
66'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Х. Лэнсбери
64'
Желтая карточка
М. Йединак
Желтая карточка
Л. Дайер
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайер
Пас отдал
К. МакФадзин
61'
Желтая карточка
Д. Ирвин
48'
36'
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Коджиа
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коджиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
37
Альберт Адома
РФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-4-2
33
МакЛафлин
2
Брэйфорд
5
МакФадзин
6
Тернер
2
Фланаган
28
Кайтли
7
Мерфи
36
Ирвин
22
Дайер
12
Вудроу
9
Сорделл
3-2-3-2
26
Джонстон
21
Хаттон
17
Честер
17
Бэйкер
23
Амави
3
Тэйлор
10
Бакуна
15
Йединак
23
Лэнсбери
37
Адома
26
Коджиа
28
Кайтли
4
Моузиньо
4
Моузиньо
28
Кайтли
12
Вудроу
7
Экинс
7
Экинс
12
Вудроу
9
Сорделл
42
Варни
42
Варни
9
Сорделл
37
Адома
14
Хурихейн
14
Хурихейн
37
Адома
23
Лэнсбери
10
Грилиш
10
Грилиш
23
Лэнсбери
26
Коджиа
25
Хоган
25
Хоган
26
Коджиа
Остались в запасе
Бертон Альбион
Астон Вилла
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бертон Альбион - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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