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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Буркина-Фасо - ЮАР
Буркина-Фасо - ЮАР: обзор матча 08 октября 2016
Буркина-Фасо
08.10.2016, суббота, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
ЮАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Буркина-Фасо - ЮАР
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
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