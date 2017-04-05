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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ксанти - Панетоликос
Ксанти - Панетоликос: обзор матча 05 апреля 2017
Ксанти
05.04.2017, среда, 15:00
Греция. Суперлига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ксанти - Панетоликос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
- : -
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 0
11.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Шкода Ксанти Арена
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Ксанти
Панетоликос
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2017.10.16 11:05
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Сын Луческу считает, что Витсель еще вернется в Европу
2017.01.04 18:56
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«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
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2020.01.05 17:55
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