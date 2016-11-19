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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Пршибрам
Зброевка - Пршибрам: обзор матча 19 ноября 2016
Зброевка
19.11.2016, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Пршибрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зброевка - Пршибрам
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
- : -
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Зброевка
0 : 0
10.10.2026
Яблонец
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
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Зброевка
Пршибрам
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
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