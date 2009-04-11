Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ротор - Ангушт
Ротор - Ангушт: обзор матча 11 апреля 2009
Ротор
11.04.2009, суббота, 15:00
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ангушт
40'
В. Яковлев
70'
В. Феськов
3'
З. Зангиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Ангушт
Желтая карточка
М. Хасанов
Замена
️️️️
Е. Белашов
Замена
️️️️
Р. Хабекиров
Замена
️️️️
А. Деркач
ГОЛ! 2:1!
В. Феськов
Замена
️️️️
М. Мазаев
Замена
️️️️
В. Келигов
Замена
️️️️
В. Яковлев
ГОЛ! 1:1!
В. Яковлев
Желтая карточка
В. Албаков
Желтая карточка
С. Борисов
ГОЛ! 0:1!
З. Зангиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ротор
10
Дмитрий Белоусов
ВР
4
Владимир Астунин
ЦЗ
0
Владимир Феськов
ЦЗ
49
Арсений Истомин
ЦЗ
27
Сергей Троян
ЦЗ
13
Александр Деркач
ЦП
23
Владимир Ларионов
ЦП
17
Сергей Борисов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Владимир Серов
ЦФ
13
Виктор Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Александр Корешков
Ангушт
27
Илез Газдиев
ЦЗ
0
Султан Хуранов
ЦЗ
0
Магомед Хасанов
ЦЗ
58
Ашамаз Шаков
ЦЗ
17
Рустам Хабекиров
ЦП
0
Евгений Белашов
ЦП
18
Ваха Келигов
ЦП
0
Муса Мазаев
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
0
Зелемхан Зангиев
ЦФ
Главный тренер
Умар Мархиев
4-4-2
10
Белоусов
4
Астунин
49
Истомин
27
Троян
0
Феськов
13
Деркач
17
Борисов
4
Тюнин
23
Ларионов
13
Яковлев
11
Серов
4-5-1
0
Хуранов
0
Хасанов
58
Шаков
27
Газдиев
17
Хабекиров
18
Келигов
0
Мазаев
21
Албаков
0
Белашов
0
Зангиев
Остались в запасе
Ротор
Ангушт
Главный тренер
Александр Корешков
Главный тренер
Умар Мархиев
Главный тренер
Александр Корешков
Главный тренер
Умар Мархиев
Статистика матча Ротор - Ангушт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Стадион:
Олимпия
Новости команд
Все
Ротор
Ангушт
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Ангушт» – «Астрахань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+