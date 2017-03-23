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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таиланд - Саудовская Аравия
Таиланд - Саудовская Аравия: обзор матча 23 марта 2017
Таиланд
23.03.2017, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 6 тур
0 : 3
Завершен
Саудовская Аравия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Таиланд - Саудовская Аравия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
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