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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - Фортуна
Ганновер-96 - Фортуна: обзор матча 26 октября 2016
Ганновер-96
26.10.2016, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
6 : 1
Завершен
Фортуна
5'
А. Собич
7'
Ф. Клаус
15'
М. Харник
16'
М. Харник
34'
Ф. Клаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ганновер-96 - Фортуна
Замена
Б. Гуйе
️️️️
Ф. Клаус
79'
Замена
К. Караман
️️️️
М. Харник
67'
Замена
И. Фоссум
️️️️
С. Сане
45'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Клаус
34'
ГОЛ! 4:0!
М. Харник
16'
ГОЛ! 3:0!
М. Харник
15'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Клаус
7'
ГОЛ! 1:0!
А. Собич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ганновер-96 - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
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Ганновер-96
Фортуна
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