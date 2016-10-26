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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 26 октября 2016
Бавария
26.10.2016, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Аугсбург
2'
Ф. Лам
41'
Ю. Грин
90'
Д. Алаба
69'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Аугсбург
ГОЛ! 3:1!
Д. Алаба
90'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ю. Грин
89'
86'
Замена
Ю. Шмидт
️️️️
Д. Кор
Замена
А. Видаль
️️️️
Р. Саншеш
84'
Желтая карточка
К. Коман
83'
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
М. Хуммельс
81'
77'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
К. Чжа-Чеол
69'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Донь-Вон
61'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Г. Тигль
52'
Желтая карточка
Д. Кор
ГОЛ! 2:0!
Ю. Грин
41'
27'
Желтая карточка
Д. Байер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лам
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Нойер
24
Бернат
15
Хуммельс
17
Боатенг
21
Лам
6
Киммих
6
Алькантара
8
Саншеш
37
Грин
21
Коман
13
Мюллер
3-2-3-1-1
1
Хитц
30
Макс
16
Янкер
13
Хинтереггер
39
Тигль
3
Стафилидис
31
Кор
10
Байер
20
Качар
10
Ку Чжа-Чеол
33
Чжи Донь-Вон
37
Грин
5
Алаба
5
Алаба
37
Грин
15
Хуммельс
28
Бадштубер
28
Бадштубер
15
Хуммельс
8
Саншеш
23
Видаль
23
Видаль
8
Саншеш
31
Кор
19
Шмидт
19
Шмидт
31
Кор
39
Тигль
7
Шмид
7
Шмид
39
Тигль
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
30
Йоаннис Гелиос
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
30
Йоаннис Гелиос
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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