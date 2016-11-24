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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Виктория
Рома - Виктория: обзор матча 24 ноября 2016
Рома
24.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
4 : 1
Завершен
Виктория
11'
Э. Джеко
61'
Э. Джеко
82'
А. Матею (АГ)
88'
Э. Джеко
18'
М. Земан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Виктория
Замена
Жерсон
️️️️
К. Строотман
89'
ГОЛ! 4:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Д. Перотти
88'
Замена
Д. Де Росси
️️️️
М. Салах
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Матею
82'
77'
Желтая карточка
М. Петржела
75'
Замена
М. Бакош
️️️️
М. Крменчик
62'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Я. Копиц
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Итурбе
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Рюдигер
61'
56'
Желтая карточка
М. Земан
Желтая карточка
Р. Наингголан
45'
+1
27'
Желтая карточка
А. Матею
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Земан
Пас отдал
Я. Коваржик
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
9
Мартин Земан
ЛП
19
Ян Коваржик
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
10
Ян Копиц
ПП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
10
Ян Сухан
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алиссон
33
Эмерсон
17
Фасио
22
Рюдигер
5
Паредес
44
Наингголан
8
Строотман
33
Перес
11
Итурбе
10
Салах
10
Джеко
3-1-4-1-1
1
Козачик
2
Гейда
37
Матею
8
Лимберски
14
Громада
10
Копиц
17
Грошовски
11
Петржела
9
Земан
19
Коваржик
21
Крменчик
10
Салах
16
Де Росси
16
Де Росси
10
Салах
8
Строотман
8
Жерсон
8
Жерсон
8
Строотман
11
Итурбе
8
Перотти
8
Перотти
11
Итурбе
10
Копиц
57
Дуриш
57
Дуриш
10
Копиц
21
Крменчик
23
Бакош
23
Бакош
21
Крменчик
Остались в запасе
Рома
Виктория
24
Мустафа Сек
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Ян Баранек
ЦЗ
10
Ян Сухан
ЦП
13
Петр Болек
ВР
7
Томаш Горжава
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Остались в запасе
22
Ян Баранек
ЦЗ
10
Ян Сухан
ЦП
13
Петр Болек
ВР
7
Томаш Горжава
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роман Пиварник
Статистика матча Рома - Виктория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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